Pędził jak wariat! Motocyklista jechał 172 km/h. I to w terenie zabudowanym. Zobacz film

Policjanci drogówki z Ząbkowic Śląskich między miejscowościami Starczówek i Niedźwiedź zauważyli motocyklistę, który z dużą prędkością wyprzedza samochód. Gdy zbliżyli się do niego, rejestrator zapisał prędkość 176 km/h. Kierujący jednośladem po wjechaniu na teren zabudowany specjalnie nie zwalniał. Mimo ograniczenia prędkości do 40 – jechał 155 km/ h, a następnie zwolnił do 141 km/h.

Policjanci zatrzymali motocyklistę. - Okazało się, że to 28-letni mieszkaniec Nysy, który jest zawodowym kierowcą. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i odstąpili od ukarania mandatem. Według mundurowych, za tak rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, grzywna byłaby zbyt łagodnym środkiem represji, więc wystąpili do sądu o zastosowanie surowszej kary - mówi kom. Ilona Golec z KPP w Ząbkowicach Śląskich.

Tego samego dnia wieczorem nieoznakowany radiowóz mijał się z motocyklistami, którzy na wyremontowanym odcinku drogi próbowali bić rekordy prędkości. Policjanci zawrócili i pojechali za nimi.