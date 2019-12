Pędził 200 kilometrów na godzinę na trasie Wrocław-Trzebnica. Zobacz film

Kierowca został ukarany kilkuset złotowym mandatem i punktami karnymi.

- Wrocławscy mundurowi wyposażeni w radiowóz z wideorejestratorem ruszyli za pojazdem, który poruszał się z prędkością znacznie przekraczającą dopuszczalne w tym miejscu ograniczenie do 120 km/h. W pewnej chwili poruszające się przed nimi Audi jechało z prędkością ponad 200 km/h, czyli o ponad 80 km/h za szybko! Policjanci postanowili ukrócić tę niebezpieczną jazdę i zatrzymali Audi do kontroli – informuje st. sierż. Krzysztof Marcjan z policji we Wrocławiu.