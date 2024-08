Pchli Targ na Nadodrzu. Sąsiedzkie spotkania, lokalna sztuka i poszukiwania vintage perełek na Dziedzińcu Artystycznym.

Sąsiedzkie pogawędki

Skarby z drugiej ręki

Rękodzieło z sercem

Miejsce spotkań i inspiracji

Pchli targ na Nadodrzu to nie tylko okazja do zdobycia unikalnych przedmiotów, ale także do nawiązania nowych znajomości i zainspirowania się twórczością lokalnych artystów. To właśnie tu, w tej kameralnej przestrzeni, rodzą się pomysły i budują relacje, które umacniają więzi wśród mieszkańców dzielnicy. Nie jest to tylko zwykły targ, ale wyjątkowe miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a codzienność z kreatywnością.