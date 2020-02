Pazura, Koterski i Wierzbicka w premierowej komedii - WĄSIK!

Trzeba przyznać, że taka mieszanka nie pomaga w tym nerwowym dniu. Na dodatek zawodzi maszynka do golenia, pozostawiając na twarzy bohatera... charakterystyczny wąsik! Ów wąsik nieoczekiwanie prowokuje komiczne sytuacje! Dobrego zakończenia można się oczywiście spodziewać, ale o co chodzi z tym wąsikiem – dowiecie się, oglądając przezabawny spektakl!

Dobrą zabawę i śmiech do łez gwarantują:

– Marta Wierzbicka

– Radosław Pazura

– Jan Jankowski

– Rafał Cieszyński

– Michał Koterski

Reżyseria: Jan Jankowski

Autorzy: Sacha Judaszko i Fabrice Donnio

Teatr Polski, Wrocław 02.03.2020 17.30 i 20.30

Bilety i szczegóły adria-art.pl w zakładce Wrocław:

https://adria-art.pl/miasta/1617/wroclaw

KONKURS!

Do wygrania 2 podwójne zaproszenia na spektakl WĄSIK! Odpowiedz na pytanie jakie jest TWoje ulubione przedstawienie teatralne i dlaczego?

Odpowiedzi można wysyłać do 23.02.2020 do 12:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową.