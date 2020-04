Patrzcie w niebo! Dziś będzie widać startującą rakietę Falcon 9 wynoszącą satelity StarLink (22.04.2020)

Niemcy podarowali nam 100 tysięcy maseczek. Trafią do placówek medycznych na Dolnym Śląsku

Do Wrocławia przyjechał dziś z Niemiec transport 100 tysięcy maseczek ochronnych. To dar od Republiki Federalnej Niemiec oraz partnerskiego regionu Wolne Państwo Saksonia. Maseczki trafią do dolnośląskich szpitali i placówek medycznych.