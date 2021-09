Patrz pod nogi!. Zwykła klapa kanalizacyjna? Gdzie tam! To dzieło sztuki! (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Stanisław Feruś ze Strzelina na Dolnym Śląsku ma bardzo oryginalne hobby: kolekcjonuje klapy, które są montowane na ulicach i chodnikach (te, które chronią wejścia do kanałów oraz różnego rodzaju studzienek). Ale spokojnie - pan Stanisław nie zabiera klap i nie targa ich na plecach do swojego domu. Robi im tylko zdjęcia i umieszcza je na swoim profilu na Facebooku.

Klapy. Przechodzimy koło nich (lub po nich) niekiedy kilkadziesiąt razy dziennie. I - niestety - nie zwracamy na nie uwagi. Niestety - bo niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki. To "Biżuteria uliczna" - jak mówi o nich pan Stanisław.

Okrągłej do środka nie wrzucisz

Zachwycają kształtem, zdobieniami, materiałem z jakiego są zrobione. Są najczęściej okrągłe: ze względów bezpieczeństwa, bo takiej klapy nie można - choćby się kombinowało jak koń pod górkę - wrzucić do środka. - Każdą inną figurę geometryczną można tak ułożyć, że w końcu spadnie do środka. Z okrągłą klapą - nie ma szans - wyjaśnia Stanisław Feruś, kolekcjoner klap ze Strzelina.

Nie wszyscy twórcy klap o tym wiedzą, bo zdarzają się też klapy kwadratowe (z tymi wandale sobie - niestety –poradzą). Przedziwne są klapy z Norwegii - one są wypukłe. Czemu? - Tam jest tyle śniegu, że klapy odpływowe są wypukłe, żeby śnieg z nich spadał i żeby się nie zatkały - opowiada kolekcjoner.

Błyszczące z mosiądzu i ohydne z... plastiku

Różne są też materiały, z których są wykonywane klapy: ze stopów żeliwnych, z mosiądzu (jak są w uczęszczanym miejscu to są wyszlifowane i świecą się jak złoto), a w Strzelinie są... granitowe (ze względu na istniejącą tam przez dziesięciolecia kopalnię granitu) - robili je ręcznie. - Widziałem podobne, kamienne, w Korei, ale były ze słabego kamienia zrobione, bo już popękane. A nasze, w Strzelinie, się trzymają. No i teraz zaczęły pojawiać się klapy z... plastiku. To uwłacza klapom. Są tanie, z twardego plastiku, ale jednak z plastiku. Ohyda - mówi Feruś.

Piękno na ulicy

W swojej kolekcji pan Stanisław ma już prawie tysiąc zdjęć różnych klap, i to z całego świata. Część fotografii zrobił sam, ale większość przysyłają mu - z różnych zakątków globu - znajomi, przyjaciele oraz ostatnio fani jego pasji, którzy kibicują mu na Facebooku (wśród fanów jego zbiorów jest m.in. Stanisław Przewłocki, znakomity artysta malarz z Wrocławia, który jak mało kto, zna się na sztuce i na tym, co jest piękne).

"Patrz pod nogi. Zobacz, ile pięknych rzeczy omijasz" - tę sentencję Stanisław Feruś nosi dumnie na swojej koszulce.

- Mówi się "patrz do góry", a niekiedy, gdy człowiek jest przygnębiony, i ma spuszczoną głowę, to pod nogami może zobaczyć rzeczy piękne - wyjaśnia znawca tematu.

Choćby i spod śniegu

Swoją pierwszą klapę sfotografował w 2007 roku, w Jałcie. - Miałem wtedy jeszcze aparat na klisze. A zrobiłem zdjęcie klapy, bo po prostu bardzo mi się spodobała. Potem dostałem zdjęcie klapy z Kłodzka, od kolegi, z herbem miasta, następnie zrobiłem fotografie klap w moim rodzinnym Strzelinie i tak to się toczy do dzisiaj…- opowiada.

I gdziekolwiek był (w Polsce, czy na świecie), to fotografował klapy. - Nawet jak zimą pojechałem do Przemyśla do rodziny, to śnieg odgarnialiśmy z drogi, żeby zrobić zdjęcie, bo klapa była ładna. Na szczęście członkowie rodziny mi pomogli... - wspomina.

Najtrudniej zdobyć afrykańskie...