Pasterka we wrocławskiej katedrze. Tłumy wiernych wypełniły świątynię [ZDJĘCIA]

Msza św. rozpoczęła się około godziny 22:00 kiedy wierni tłumnie zgromadzili się w kościele. Na samym początku biskup Małyga przeszedł w orszaku po świątyni i błogosławił uczestników mszy.

Pasterka jest mszą upamiętniającą oczekiwanie na narodzenie Chrystusa. - Jezus ratuje od tego, co jest niewolą co naprawdę nas boli - mówił podczas homilii bp. Małyga. - We wspaniałym królestwie wolnej woli, w którym żyjemy to od nas zależy czy będziemy z Nim, czy bez Niego.

Podczas mszy wierni śpiewali kolędy wraz z chórem katedry. Po mszy wielu podchodziło by podziwiać bożonarodzeniową szopkę.