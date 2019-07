Pasażerowie wściekli. Nas wozi złom, a prezes twierdzi, że ma "fajną pracę"...

Nowy prezes MPK Krzysztof Balawejder dużo podróżuje. A to na obchody 4 czerwca do Gdańska, a to chwali się zaproszeniem do strefy VIP na meczu eliminacyjnym Ligi Mistrzów w Gliwicach, a to podróżuje do fabryki Mercedesa w niemeckim Mannhein, a publikując na Facebooku zdjęcia z wieczornego zwiedzania miasta, ogłasza, że ma "fajną pracę". W mediach społecznościowych pozuje do zdjęć, ogłaszając że na lusterkach tramwajów będą herby wrocławskich klubów sportowych. - Dobra wiadomość - zachwala prezesa prezydent Jacek Sutryk.

A my apelujemy! Prezesie! Czas zainteresować się tym, o czym prezes MPK myśleć powinien przede wszystkim - bezpieczeństwem pasażerów. Poniedziałkowa kontrola Inspekcji Transportu Drogowego przyniosła porażające wyniki. Na 58 autobusów wyjeżdżających z zajezdni przy ul. Obornickiej aż 10 nie nadawało się do jazdy. Inspektorzy odebrali kierowcom dowody rejestracyjne, bo jazda autobusami mogła być niebezpieczna.