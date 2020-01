PARK&RIDE. We Wrocławiu powstaną nowe parkingi Parkuj i Jedź

We wszystkich 4 postępowaniach najniższa cena jest niższa od tej, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania. Teraz oferty są sprawdzane pod względem formalnym. Potrwa to trochę, bo wykonawców dużo się zgłosiło - informuje Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Według harmonogramu wykonawca, po podpisaniu umowy, na zaprojektowanie danego parkingu będzie miał czas do III kwartału 2020, a następnie na wykonanie prac do czerwca 2021. Wówczas zostaną one oddane do użytkowania.

Trzy z nowych parkingów mają być zamykane szlabanami i dostępne tylko dla posiadaczy Urbancard, a jeden z nich otwarty dla wszystkich chętnych.