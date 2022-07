Parkingi podziemne we Wrocławiu. Gdzie zaparkować w centrum miasta? Zdjęcia, adresy i ceny Remigiusz Biały

Parkingi podziemne we Wrocławiu. Gdy na próżno szukać miejsca parkingowego w centrum miasta zwłaszcza w weekendy, warto skorzystać z parkingów podziemnych. We Wrocławiu w obrębie ścisłego centrum jest ich siedem. Znajdziecie tam aż 2 300 miejsc postojowych. Takie miejsca mają wiele zalet: są blisko centrum, czynne 24h i mają monitoring. To wszystko za odpowiednią opłatę. W galerii pod zdjęciami podajemy adresy i ceny za parkowanie.