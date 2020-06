Parking pod NFM od 1 czerwca za darmo. Ale tylko przez godzinę

Od poniedziałku (1 czerwca) w podziemnym parkingu przy Narodowym Forum Muzyki można gratis zostawić samochód na godzinę.

Darmowe parkowanie ma umożliwić kierowcom sprawne załatwienia spraw w centrum miasta w krótkim czasie, a także zwiększyć rotację samochodów. Do dyspozycji kierowców jest 600 miejsc postojowych.

Ile kosztuje parkowanie w tym miejscu, gdy minie pierwsza, darmowa godzina?

4,00 zł za godzinę z naliczaniem co 15 min, czyli 1 zł za każde rozpoczęte 15 min

2,50 zł za godzinę parkowania dla wnoszących opłatę przez aplikację moBilet! lub sms-em.

Uwaga! Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących opłat przez urządzenia mobilne. Naliczanie opłat dokonywane jest co godzinę, a nie co 15 minut.