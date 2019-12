Park Staromiejski zamknięty. Zniszczone trawniki i ławki po weekendowej imprezie [ZDJĘCIA]

Festiwal światła „Zaczarowany Ogród”, który trwał od piątku do niedzieli (13-15 grudnia) przyciągnął kilkanaście tysięcy osób

Pechowo się złożyło, że w te dni padał dość intensywnie deszcz, a do tego frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Mimo że trawniki zabezpieczyliśmy specjalnymi płachtami i staraliśmy się je ogrodzić, to jednak zwiedzających było tak wielu, że to niewiele pomogło. Do tego ludzie nie słuchali nadawanych często komunikatów, by omijać trawniki

- powiedziała nam Sylwia Gorzak, kierownik Biura Promocji i Sprzedaży Teatru Lalek.

Usunięcie szkód należy teraz do organizatorów imprezy czyli Teatru Lalek i Tauronu. Prace mają potrwać co najmniej do stycznia.

Jak wyglądała impreza Zaczarowany Ogród w Parku Staromiejskim? Zobaczcie tutaj: KLIK!