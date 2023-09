Park Legend w Nowej Słupi: nowy park rozrywki zabierze was w podróż do świata czarownic i zbójników. Po ile bilety?

Nowa atrakcja pod Kielcami – tematyczny park rozrywki inny niż wszystkie

Czy warto wybrać się do Parku Legend w Nowej Słupi? Ile kosztują bilety? Przekonajcie się – zapraszamy do praktycznego informatora.

Atrakcje Parku Legend w Nowej Słupi

Park Legend, którego oficjalna nazwa brzmi Instytucja Kultury Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, to nowoczesna placówka, w której edukacja łączy się z zabawą. Oficjalną misją Parku Legend jest promowanie kultury regionu kieleckiego i całego województwa świętokrzyskiego. Wszystko wskazuje na to, że to misja się powiedzie – w Parku o powierzchni prawie 2 tys. m kwadratowych możecie przeżyć prawdziwą przygodę i przenieść się do świata baśni trochę fantastycznych, a trochę strasznych.