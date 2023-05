Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich. Widoki zapierają dech w piersiach! Idealne miejsce na weekendowy wypad [ZDJĘCIA]

Waligóra – wyżej w Sudetach Wałbrzyskich wejść nie można

Waligóra (936 m n.p.m) – to najwyższy szczyt Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, jest też jedną z najwyższych gór Sudetów Środkowych. Celem wycieczek był już w XIX wieku, głównie ze względu na to, ze stanowił bardzo dobry punkt widokowy. Po 1945 roku stała tam drewniana wieża widokowa, która z czasem, ze względu na fatalny stan, została rozebrana. Turyści chętnie wspinają się na Waligórę, bo blisko stamtąd do Przełęczy Trzech Dolin, na której znajduje się duży węzeł szlaków, schronisko Andrzejówka i tereny do narciarstwa biegowego i zjazdowego.