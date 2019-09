Para gejów z Dolnego Śląska chciała wynająć pokój na Podlasiu. I był problem

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek to najsłynniejsza para polskich gejów, która na swoim fanpage'u ma prawie 50 tysięcy obserwujących. Rodzina Jakuba pochodzi z woj. podlaskiego, Dawid pochodzi z Lubina. Panowie na co dzień mieszkają w Warszawie. I nie ukrywają, że "walczą" o prawa gejów i tolerancję w Polsce. Para pobrała się w czerwcu 2018 roku na Maderze.

Mężczyźni tłumaczyli recepcjonistce, że właśnie taki chcieli. Ale bezskutecznie. Ta próbowała dać im klucze do pokoju z oddzielnymi łóżkami. Kiedy jeden z partnerów wytłumaczył, że wzięli ślub w Portugalii i są małżeństwem, kobieta zrobiła zaskoczoną minę. W ich małżeństwo uwierzyła dopiero wtedy, gdy pokazali jej obrączki. Pewnie w tym momencie otrzymaliby klucze do upragnionego pokoju, gdyby do rozmowy nie wtrąciła się kucharka. - Masz tu dwóch chłopaków, a tam jedno łóżko, no przecież nie będą tak spali?!.

Na sam koniec do recepcji przybiegła menadżerka hotelu z ochroniarzem. - Panowie, bardzo przepraszam, ale musicie chwilę poczekać, bo zaszła pomyłka – oznajmia zdecydowanym tonem. – Zamień pokój 205 na 223 – zwraca się do recepcjonistki. – Sławek mi powiedział – tu wskazuje na ochroniarza – że przyjechało dwóch Panów, a tam jest przecież łóżko małżeńskie.