Papierosy droższe niż w Norwegii! Podwyżki cen zniechęcą nas do palenia?

Papierosy będą drożeć w trosce o zdrowie Polaków, ale nie tylko. Ważne jest również zwiększenie wpływu do budżetu państwa. Początkowo zakładano, że do 2028 roku akcyza wzrośnie do 75 proc. ceny papierosów. Nie zgodziło się na to jednak Ministerstwo Finansów, które zaproponowało wzrost do 70 proc.

Jeśli plan rządu wejdzie w życie, to paczka papierosów będzie kosztować 60 złotych.

To najdrożej na świecie. Znacznie więcej niż w Norwegii, gdzie za papierosy trzeba dziś zapłacić około 50 zł.

Czy takie ceny zniechęcą Polaków do palenia papierosów?

Można się spodziewać, że polscy palacze znajdą sposób, by papierosy kupować papierosy taniej, za wschodnią czy południową granicą albo z przemytu.

Przypomnijmy, że 20 maja 2020 roku zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży papierosów mentolowych.