Panowie! Weźcie się w garść! Nie jesteście nieśmiertelni - też możecie zachorować na raka

Okazuje się, że jak co roku, w listopadzie, zapuszczający wąsy panowie biorą udział w akcji "Movember" (zbitka słów moustache - wąsy i November - listopad), która ma zwrócić uwagę na choroby mężczyzn (szczególnie raka prostaty i jąder) oraz zachęcić panów do badań i wizyt u lekarza.

No, bo okazuje się, że ci twardzi, męscy mężczyźni, mają z tym problem. Unikają jak diabeł święconej wody wizyt u lekarza ("no przecież nic mi nie jest", "no przecież dobrze się czuję"), a samobadanie - choć raz w tygodniu - swoich cennych klejnotów "jakoś nie jest w ich stylu".

- Aż 2/3 mężczyzn nie odczuwa potrzeby badań profilaktycznych, a do lekarzy zgłasza się wyłącznie za namową kobiet (żon, partnerek czy córek) - informuje stowarzyszenie „UroConti” .

Czas to zmienić. Panowie - weźcie się w garść. W przenośni i dosłownie.