Panika na wrocławskim lotnisku. Karetki w eskorcie policji odwiozły ludzi do szpitala. Koronawirus?

KORONAWIRUS. Zawieszone loty z Wrocławia do Włoch! Co z biletami?

Na razie nie wiadomo ani ile osób trafiło do szpitala, ani skąd przyleciały te osoby. W tym czasie we Wrocławiu lądowało kilka samolotów, m. in. z Rzymu. Świadek zdarzenia w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl relacjonuje, że na lotnisku czekały już trzy karetki i policyjne radiowozy. Obsługa karetek była ubrana w specjalne kombinezone.

Na lotnisku była duża panika. Najpierw spryskiwali siebie, później całe auto. Zabrali kogoś i eskorta ruszyła do szpitala na Koszarową – mówi pan Marcin.

Informację o eskorcie karetek pogotowia potwierdza st. sierż. Krzysztof Marcjan z wrocławskiej policji. Po szczegóły odsyła jednak do szpitala.