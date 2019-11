Panie i Panowie oto najpiękniejsza Polka czyli Miss Polonia 2019. Zobacz!

Finał najstarszego polskiego konkursu piękności odbył się w niedzielę w Serocku pod Warszawą. Pierwszą wicemiss została Aleksandra Kielan z Częstochowy, a drugą - Karina Nowak z Żor. Reprezentantka Dolnego Śląska - Marcelina Urbańska dotarła do półfinałowej dziesiątki najpiękniejszych.

Miss Polonia 2019 Karolina Bielawska studiuje zarządzanie w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej. - Od najmłodszych lat moją największą pasją są podróże. Uwielbiam odkrywać nowe miejsca, poznawać ludzi, kulturę i ich zwyczaje. W życiu cenię osoby z pasją, ambitne i pozytywnie patrzące na świat - opowiada.

Dlaczego wzięła udział w konkursie? - Aby łamać stereotypy głoszące, że miss to tylko uroda i figura. Według mnie to przede wszystkim wiedza, umiejętności, styl, determinacja w dążeniu do celu i pokora - tłumaczy. - Jako miss chciałabym wspierać dziewczyny, kobiety zarówno te piękne jak i te, którym brakuje wiary w siebie – pokazywać im, że można i trzeba walczyć o siebie oraz spełniać swoje marzenia - przekonuje Karolina Bielawska.