Pamiętajcie o PITach z ZUSu! Wysyłka rozpoczęta!

Na Dolnym Śląsku listy zostały wysłane do 692147. We wrocławskim Oddziale wysłanych zostało 264 268 PIT-ów, w wałbrzyskim 252 321 a legnickim 175558. W całym kraju deklaracje trafią do 9,73 mln osób, z których większość to emeryci i renciści. Listy dostaną także osoby, które w ubiegłym roku pobierały np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze.

- PIT-40A otrzymają także ci emeryci i renciści, którzy w grudniu dostali swoją pierwszą wypłatę z ZUS- mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dotyczy to także osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej - wyjaśnia.

Jakie PIT-y rozsyła ZUS

PIT- 40A otrzymują emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS i nadal je otrzymują. Na takiej samej zasadzie to rozliczenie trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.