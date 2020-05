Pamiętacie jeszcze taki dworzec Wrocław Główny? Tak wyglądał 10 lat temu (ZDJĘCIA ARCHIWALNE)

Dworzec Główny we Wrocławiu. Tak wyglądał w latach 80. Kto pamięta? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Dworzec Wrocław Główny zbudowano w latach 1855-57. Gmach zaprojektował królewski budowniczy Kolei Górnośląskich Wilhelm Grapow. Dziś to największa osobowa stacja kolejowa we Wrocławiu i jeden z nielicznych w Polsce dworców z halą peronową. Przenieśmy się w czasie do lat 80. ubieg...