Pamiętacie? Gazetowe reklamy i ogłoszenia sprzed lat. To były klimaty! [ZDJĘCIA] JEW

Sięgnęliśmy do archiwum naszej gazety sprzed ponad 20 lat i mamy dla Was galerię reklam i ogłoszeń z wydań naszej gazety z października 1998 roku. Zobaczcie zarówno te motoryzacyjne, spożywcze, elektroniczne oraz polityczne reklamy sprzed lat. Zmieniły się nie tylko ceny, ale także sposób podejścia do czytelnika/potencjalnego klienta.