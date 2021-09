Palce diabła w lesie pod Legnicą. Niezwykle rzadkiego grzyba spotkał mieszkaniec Legnicy. Czy jest trujący? [ZDJĘCIA]

Palce diabła, czyli okratek australijski w lesie pod Legnicą

Okratek australijski to grzyb, który coraz częściej pojawia się w polskich lasach, choć za każdym razem wzbudza zdziwienie grzybiarzy i spacerowiczów. Charakterystyczny wygląd, przypominający palce diabła albo ośmiornicę, i niezwykły kolor sprawiają, że nie sposób przejść obojętnie obok tego okazu. Okratka wyróżnia jeszcze jedna rzecz - wyjątkowy smród! Grzyb wydziela woń podobną do zapachu padliny... Lepiej go nie ruszać!