Pałac Wallenberg-Pachaly ponownie wystawiony na sprzedaż. Kto kupi niezwykły budynek? [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Dwuskrzydłowy pałac ma łącznie 4000 metrów powierzchni użytkowej. W budynku ciągną się długie korytarze, mieści się kilkadziesiąt mniejszych pokoi i duże, wystawne sale. Wewnątrz budynku wciąż można podziwiać stare kafle na podłogach i ścianach, zabytkową stajnię i wozownię, czy oryginalny, malowany plafon.

Pałac został zaprojektowany przez Karla Gottharda Langhansa, który we Wrocławiu przyczynił się do powstania innego pałacu - rodziny Hatzfeldów. O budynku zrobiło się głośno, od kiedy (niedawno) nabyła go spółka Rafin i za cel postawiła sobie jego odbudowę. Langhans, urodzony na Dolnym Śląsku, zaprojektował także słynną Bramę Brandenburską.