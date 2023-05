Pałac w Goszczu udało się uratować. Wywieźli tony gruzu, wyrwali setki samosiejek, oczyścili ocalałe detale. I jest efekt! (ZDJECIA) Alina Gierak

Projekt „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” realizowany jest w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, poddziałania 1.1. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Programu „Kultura”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Gm. Twardogóra Zobacz galerię (11 zdjęć)

Dwa lata temu pałac w Goszczu to była ledwo trzymająca się ruina. Mało kto wierzył w ambitne plany dolnośląskiej gminy Twardogóra, która planowała uratować pałac i udostępnić go do zwiedzania. A jednak udało się! Pałac wkrótce można będzie zwiedzać. Jak go odgruzowywano i gdzie postawiono platformy widokowe, przeczytajcie poniżej.