Pałac w centrum Wrocławia ma nowego właściciela. Co stanie się z zabytkiem?

Wrocławski Pałac Schaffgotschów mieszczący się przy ulicy Kościuszki 34 został wykupiony przez wrocławski magistrat. Tym samym dobiegł końca kilkuletni spór o tytuł prawny do tego reprezentacyjnego obiektu. W pałacu przed laty działał klub studencki - Pałacyk, kino, pub, swoje siedziby do tej pory ma tam kilkadziesiąt firm i kancelarii prawniczych w tym giełda narciarska. W końcu budynek został wykupiony przez miasto za około 9 mln złotych.

Przypomnijmy, spór o to, kto jest prawnym właścicielem pałacu, ciągnął się od 2012 roku, kiedy to budynek został kupiony od Zrzeszenia Studentów Polskich za 3,5 mln zł przez należąca do Wietnamczyków spółkę TH-Invest. Nowy właściciel wyremontował wnętrza pałacu i wymienił instalacje. W międzyczasie rozgorzała sądową batalię o przejęcie gmachu przy Kościuszki.

Okazało się bowiem, że co prawda właścicielem budynku i użytkownikiem wieczystym gruntu jest ZSP, ale prawowitym właściciel działki działki, na której stoi pałac jest Gmina Wrocław.