Pałac pod Sycowem spłonął bo właściciel zabrał bocianie gniazdo? Zabytek jest na sprzedaż!

Historię wyjątkowego miejsca leżącego w Stradomi Wierzchniej opisał szczegółowo oleśnicki historyk Marek Nienałtowski. Jak podaje od 1786 do 1945 roku pałac był własnością rodu von Reinersdorff-Paczensky und Tenczin. Przebudowany w roku 1880. W 1907 r. kolejnym właścicielem majoratu został Friedrich von Reinersdorff. Pozostał mim do końca II wojny światowej. Majorat stradomski w tym czasie dzierżawiony był przez jego brata Detleva von Reinersdorff-Paczensky und Tenczin (zdjęcie niżej) , starostę powiatu sycowskiego w latach 1918-1944.

Po wojnie obiekt stał się własnością PGR-u. Okoliczni mieszkańcy wspominają, że wówczas to było jeszcze piękne miejsce.

Marek Nienałtowski przypomina, że w pałacu siedzibę najpierw miała dyrekcja sycowskiego PGR-u. W latach osiemdziesiątych, oficjeli przeniesiono do Sycowa i wtedy rozpoczął się proces dewastacji budynku. Okazało się, że obiekt miał wielomilionowe zadłużenie i pałac trafił w ręce gminy w ramach uregulowania spraw podatkowych.

Pierwszym prywatnym właścicielem został kępianin Stanisław Przybylski. To on rozpoczął remont. Miał tu powstać hotel. Odnowiono dach i poddasze. Powstały już pierwsze pokoje. Na jednym z kominów swoje gniazdo miały bociany. Właściciel postanowił się go pozbyć. Przeniósł je na sąsiednie drzewo, wbrew ostrzeżeniom ludzi, bo gniazdo było tam od zawsze. Jakiś czas po usunięciu gniazda, 5.05.1999 r. wybuchł pożar. Ogień strawił dach. Straty sięgnęły miliona zł. Pożar wybuchł dokładnie w miejscu, w którym od lat mieszkały ptaki. Wtedy S. Przybylski pozbył się majątku. Kupiła go Jolanta Nadzieja. Jednak nowy właściciel miał kłopot z pozyskaniem sponsorów - czytamy na stronie Marka Nienałtowskiego.