Pałac Marianny Orańskiej na Dolnym Śląsku. Idealna opcja na weekendowy wyjazd z Wrocławia. Dojedziesz tu w godzinę [ZDJĘCIA]

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim poinformował 1 marca, że przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie krużganków pałacu. Ma to związek z nowym projektem który jest obecnie realizowany na terenie obiektu - “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pałac Marianny Orańskiej można odwiedzać codziennie

Pałac Marianny Orańskiej, malowniczo usytuowany na niewielkim wzgórzu, znajduje się w Kamieńcu Ząbkowickim - niedużym mieście w powiecie ząbkowickim - przy ul. Zamkowej 9. Obiekt należy do Gminy Kamieniec Ząbkowicki, obecnie trwają prace przywracające pałacowi dawny blask. Wiele już zrobiono, dzięki czemu pałac jest otwarty dla ruchu turystycznego.

Informacje dla zwiedzających

Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem rozpoczyna się codziennie co godzinę od 10 do 17. Bilety do nabycia 15 minut przed pełną godziną, w Punkcie Informacji Turystycznej (Czerwony Kościółek) lub w pałacowej kawiarni.