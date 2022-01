Pafawag we Wrocławiu. Tak kobiety pracowały przy produkcji wagonów [ZDJĘCIA] Jerzy Wójcik

W latach '80 minionego wieku wrocławski Pafawag (czyli Państwowa Fabryka Wagonów) był jednym z największych producentów taboru kolejowego w Europie. Firma nazywała się tak do 1997 roku. Przedsiębiorstwo posiadające swój główny zakład we Wrocławiu, działa dziś jako Bombardier Transportation Polska. Dzięki archiwalnym zdjęciom opracowanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, możemy zobaczyć, jak wyglądała praca w Pafawagu na początku lat '50 XX wieku, a zatem około 70 lat temu. Fotoreporter uwiecznił m.in. ciężką pracę kobiet we wrocławskiej fabryce. Zobaczcie te unikatowe fotografie.