Pacjentka z podejrzeniem koronawirusa z Lubina trafiła do Wrocławia

Mieszkańców Lubina obiegła informacja o tym, że wczoraj w przychodni Medicus na osiedlu Przylesie w Lubinie pojawiła się chora kobieta. Jak się okazuje, pacjentka skarżyła się na ogólne dolegliwości zbliżone do grypy. Jednak w związku z tym, że ostatnie dni spędziła we Włoszech lekarze zareagowali natychmiast.

- Nasza pacjentka została skierowana przez lekarza POZ na oddział chorób zakaźnych z podejrzeniem infekcji koronawirusa. Ponieważ do wrocławskiego szpitala została przewieziona przez naszą karetkę to na karetkę czekała w izolatce. Została tam odpowiednio ubrana, bo takie są zalecenia. Pacjenci z podejrzeniem koronawirusa muszą zostać ubrani w szczelny fartuch, rękawice i maskę - powiedział nam dr n. med. Artur Kwaśniewski, prezes CDT Medicus. - Tak samo został ubrany ratownik medyczny, który wziął ją do karetki i zawiózł do Wrocławia. Pacjentka została przyjęta na oddział - dodaje.