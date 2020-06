Otwarty odcinek ulicy od pl. Legionów do Orląt Lwowskich we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

W piątek ruch wróci do normy, ale tylko w jednym kierunku, mianowicie do placu Jana Pawła II. Reszta organizacji ruchu w tym rejonie pozostanie na razie bez zmian.

Przypomnijmy, że trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór wymagają przebudowy placu Orląt Lwowskich. Już 18 kwietnia budowlańcy zamknęli ulicę Piłsudskiego od Legionów do Jana Pawła II. Dzięki zmniejszonemu natężeniu ruchu, w okresie szczytu pandemii, wiele prac można było wykonać dużo szybciej.

W sobotę na tę trasę wrócą także autobusy MPK. Tak jak przed przebudową, na odcinku plac Legionów do placu Orląt Lwowskich kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Na wysokości Orląt, ruch będzie ograniczony do jednego pasa. Nie powróci także skręt w prawo z Piłsudskiego w Podwale.