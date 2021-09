Otwarte kąpieliska we Wrocławiu i okolicy 13.09. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk Newsroom 360

Kąpielisko to świetne miejsce na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. istockphoto.com/wmaster890

Czynne kąpieliska we Wrocławiu 13.09.2021 które to? W kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Zastanawiasz się, czy na Twoim ulubionym kąpielisku można się dzisiaj kąpać?Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych obiektów. Przekonaj się, jakie warunki panują na kąpieliskachwe Wrocławiu. Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy. Zobacz listę czynnych kąpielisk we Wrocławiu i okolicy.