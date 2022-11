Otwarcie sezonu łyżwiarskiego we Wrocławiu. Na tych lodowiskach możesz się już poślizgać [ZDJĘCIA]

Start sezonu łyżwiarskiego we Wrocławiu. Gdzie pojeździmy?

Od 7 listopada pojeździmy na ul. Spiskiej i Wejherowskiej. Lodowisko Orbita przy ul. Wejherowskiej to kryta tafla o wymiarach 30x20 m z wypożyczalnią i ostrzarnią łyżew. Szatnia jest wyposażona w 120 szafek dla łyżwiarzy. Tafla przy ul. Spiskiej natomiast ma wymiary 60x30 m. Łyżwiarze na obu obiektach jeździć będą w dwóch kierunkach, które zmieniają się co pół godziny. Ma to zapobiec nie tylko zawrotom głowy, ale też pomóc w nauce jazdy.