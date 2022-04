Otwarcie Arboretum w Wojsławicach już w Poniedziałek Wielkanocny. Prawdziwy raj dla miłośników przyrody! Jak dojechać, cennik [ZDJĘCIA]

Arboretum w Wojsławicach

Arboretum jest otwarte dla zwiedzających w okresie od kwietnia do października. W tym roku sezon zostanie otwarty w Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia i będzie trwał do 23 października.

Arboretum – jak dojechać?

Wojsławice położone są 50 km na południe od Wrocławia i 2 km na wschód od historycznej Niemczy, na obszarze chronionego krajobrazu Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich. Arboretum znajduje się w Wojsławicach, około 15 km na wschód od Dzierżoniowa. Chcąc odwiedzić to miejsce, wyjeżdżając z Legnicy, najlepszym rozwiązaniem będzie podróż samochodowa - do Arboretum dostaniemy się w niewiele ponad godzinę.

Arboretum, godziny otwarcia, cennik, bilety

Kasy Arboretum czynne są codziennie w godzinach od 9 do 18 (także w święta). Ogród można zwiedzać do godz. 20:00. Bilety można nabyć na miejscu, korzystając z biletomatu lub kasy lub na stronie https://bilety.arboretumwojslawice.pl/. W cenie biletu: parking, WC, Wi-Fi, wystawy, tematyczne kiermasze i prowadzone w tych dniach wykłady z oprowadzaniem. Istnieje możliwość zakupu biletu do wykorzystania w późniejszym terminie – bilet jest ważny od momentu skasowania.

Kolekcja roślin w ogrodzie

Najpiękniejsze rośliny kwitną w okresie otwarcia Arboretum. Kwiecień to dobry okres na zwiedzanie przez miłośników magnolii, azalii, przebiśniegów, ozdobnych wiśni oraz czereśni. W maju nadal kwitną magnolie, a także różaneczniki i piwonie. Czerwiec to okres kwitnienia przede wszystkim róż, jaśminowca oraz goździków , lipiec – lip i lawendy , sierpień – hortensji i szałwii. Wraz ze schyłkiem lata pojawiają się ostatnie kwiaty – astry i zawilce . Zatem każda pora w Arboretum może zachwycać! Zdjęcia w galerii zostały wykonane w czerwcu.

Do Kolekcji Narodowej Arboretum należą liliowce, różaneczniki oraz bukszpany. Kolekcja Narodowa to najbogatsza, odpowiednio udokumentowana, wzorcowo oznaczona i prowadzona przez specjalistów systematyczna kolekcja roślinna. Idea Kolekcji Narodowych zrodziła się w Wielkiej Brytanii w 1983 roku. Pierwsze polskie Kolekcje Narodowe zostały zatwierdzone jesienią 2007 roku.

Historia

Historia Arboretum sięga XIX wieku, kiedy to ogród dworski, przekształcony z naturalnego lasu, założył ród von Aulock. Dziełem i bezsporną zasługą rodu von Aulock była adaptacja naturalnego krajobrazu wraz z jego drzewostanem do zakładanego przez siebie parku dworskiego oraz uprawa drzew obcego pochodzenia. Park w Wojsławicach stanowił w tym względzie ogólnośląski wyjątek i wyprzedził magnackie rezydencje w Książu, Sułowie, Mysłakowicach czy Miliczu, znane z tego, iż powstawały przy nich pierwsze na Śląsku parki – ogrody romantyczne.

Istotny dla dalszej historii parku był 1880 r. Właścicielem 150-hektarowego majątku w Wojsławicach został Fritz von Oheimb (1850–1928). Jemu to zawdzięcza park swój obecny charakter. Ten śląski ziemianin, wybitny znawca roślin, z wielkim wyczuciem oraz świetną znajomością miejscowych warunków glebowych i mikroklimatu przystąpił do przebudowy parku. Była to konieczność, gdyż zarówno stara rezydencja, folwark, jak i zdziczały do tego czasu park znajdowały się w bardzo złym stanie. Właściciel majątku, Fritz von Oheimb, rozpoczął prace od powiększenia terenu ogrodu, wytyczenia krętych alejek i osi widokowych łączących park z otaczającym go krajobrazem. Założył 4-stopniową sieć stawów. Około 1900 r. wybudował istniejący do dzisiaj domek ogrodnika i urządził obok niego alpinarium. W 1910 r. założył w parku instalację wodną ułatwiającą uprawę roślin. Pasją Fritza był ogród i właśnie jemu poświęcił całe swoje życie. Nie rozstał się z nim także po śmierci, 10 października 1928 r., został tutaj pochowany (jego grób wciąż jest zachowany na terenie ogrodu). Ten wielki pasjonat drzew i ogrodnictwa zgromadził bogate kolekcje roślinne. W 1920 r. uprawiał już ponad 4000 krzewów różaneczników w około 300 odmianach.