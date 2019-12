Oto życzenia na Boże Narodzenie [WIERSZYKI, TEKSTY SMS]

Żebyśmy w nawale "ważnych"

przedświątecznych spraw nie odpowiedzieli,

jak ten smutny Pan w ankiecie, na pytanie:

-Co jest najważniejsze w święta?

-Choinka…

i stale mieli świadomość, czyje to tak naprawdę Święta.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych świąt!

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku

oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

Jesteś moim światłem, osobą dla której żyję. Dlatego w tym wyjątkowym czasie jakim jest Boże Narodzenie życzę Ci wszystkiego o czym marzysz – miłości, zdrowia, a także uśmiechu na twarzy i wielu powodów do radości. Niech ten świąteczny czas będzie dla Ciebie wyjątkowy. Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku!

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego życzy ...

Prezentów wielu, dużo miłości,

Niech cię nie zranią karpia ości

Niech to będzie czas wyjątkowy

Nie zapomnij pozdrowić ode mnie żony!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy

Boże Narodzenie objawia się w różnych formach. Można je znaleźć w pięknie ozdobionych stołach jadłem suto zastawionych, a także w prezentach, których jest z dwa tuziny, (niech zazdroszczą wszyscy z rodziny). Żadnych sporów oraz kłótni i niech nikt nie będzie smutny. Podstawą w Święta jest humor dobry

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,

przepełnionych nadzieją i magią

wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa

płynące z serca życzenia radosnych,

spokojnych świąt oraz pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

Jest taki czas, w którym wszyscy spędzają razem, nie kłócą się o porysowane auto, czy potłuczony talerz. Jaki to czas? Oczywiście Boże Narodzenie! W tym szczególnym dniu życzę Ci dużo radości i miłości, żadnych sprzeczek z teściową. Uważaj z ilością jedzenia, bo Sylwester tuż tuż! Szczęśliwych świąt!

Świątecznego nastroju,

miłosnego podboju.

Sexu w łóżeczku,

pieniędzy w woreczku.

Finlandii na stole,

porsche w stodole

Życzenia, które Tobie życzę na razie nie wyliczę,

więc podaję pierwsze z kraju by Ci żyło się jak w raju.

By w wigilię u rodzinki wszyscy mieli fajne minki.

By przy stole chciał zagościć pakiet zdrowia i miłości

i u wszystkich był tak mocny by pozostał całoroczny.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku przesyła ...

W Boże Narodzenie pragnę Ci życzyć:

By marzenia się spełniły,

By twe dzieci nie broiły,

By to trwało cały czas,

Atmosfera świetna wiesz,

Pierwsza gwiazdka niechaj świeci,

I kolęda głośno leci,

Śpiewają na cały głos,

I niech bogaty będzie nowy rok,

Niech da owoce i swe nauki,

Byś był szczęśliwy i radośniutki

Tradycyjnie, jak co roku, Sypią się życzenia wokół, Większość życzy świąt obfitych I prezentów znakomitych. A ja życzę, moi mili, Byście święta te spędzili Tak, jak każdy sobie marzy. Może cicho bez hałasu, Idąc na spacer do lasu, Może w gronie swoich bliskich, Jedząc karpia z jednej miski, Może gdzieś tam w ciepłym kraju Czując się jak Adam w raju, Może lepiąc gdzieś bałwana, Jeśli śniegiem ziemia zasypana

Wesołych bombek, złotych trąbek,

anielskiego włosia i pieczeni z łosia.

Makowca z Sosnowca, rolady z szuflady

i udanej Pasterki bez żadnej usterki

Boże narodzenie to jeden z najbardziej wyjątkowych dni w roku, po prostu niesamowitych, dlatego pragnę życzyć Ci z całego swojego serca, zdrowia – bo to w życiu najważniejsze, pieniędzy – bo bez nich niestety życie nie jest takie jak być powinno oraz samorealizacji – życie to nie życie jeśli się w nim nie spełniasz

Szczęścia, zdrowia, powodzenia

w dniu Bożego Narodzenia.

Beczkę piwa, wiadra wódki

by odgonić wszystkie smutki.

100 całusów na dodatek

by smaczniejszy był opłatek

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzą...

W tych wyjątkowych dniach

Świąt Bożego Narodzenia,

chcemy Ci życzyć wiele zadowolenia

i sukcesów z podjętych wyzwań.

Niech w nadchodzącym Nowym 2017 Roku

szczęście i pomyślność nigdy Cię nie opuszczą,

a wiara codziennie dodaje sił i energii

do realizacji nowych pomysłów

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie, życzę Ci dużo zdrowia, wielu powodów do radości – tych małych i tych dużych. Życzę Ci także, abyś to Boże Narodzenie spędziła z osobami, które są Ci bliskie – niech to będzie czas pełen miłości, spędzony w rodzinnym gronie, czas odpoczynku i refleksji. Wesołych Świąt!

Dużo szczęścia, eee... to banalne.

Dużo seksu, aaa... to normalne.

Dużo kasy, yyy.... nie wiem skąd.

Oj po prostu wesołych świąt!

Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie zatem z rąk naszych, garść życzeń najlepszych zdrowia, spokoju, radości, a w Nowym Roku - olbrzymiego rogu obfitości

W końcu przyszły święta,

Więc każda buzia jest uśmiechnięta

Boże Narodzenie to czas wspaniały

Kiedy każdy chce jechać do mamy –

Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku życzy

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju niech nam drogę wskaże. Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z darami swymi, staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było snami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Niechaj Betlejemskiej stajenki gwiazdka,

Rozjaśni pokoje Waszego gniazdka,

I szczęściem rozjaśni cały mrok,

A z dróg życia, usunie wszelki smutek, zło

Mnóstwa śniegu, prezentów wielu,

Pysznej wieczerzy i wizyty pasterzy – tego oraz pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzy

Pachnącej choinki, na stole wódki i szynki.

Wesołych kolędników, podarunków bez liku.

Sexu na śniegu, mniej życia w biegu.

Dużego bałwana i zabawy do rana

Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości – wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery, dużo radości i tyle optymizmu, by nie skończył się przez cały zbliżający się rok. Życzę Wam, abyście to Boże Narodzenie spędzili w atmosferze miłości i wzajemnego zrozumienia. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy

Świąt przytulnych, magicznych

Prezentów – nie tylko praktycznych,

Spotkań bliskich, serdecznych,

Krajobrazów zimowych, bajecznych.

W Sylwestra zabawy do rana

Wśród wybuchów szampana…

W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowym 2017 Rok!

W Bożego Narodzenia Czas,

niech miłość będzie w nas,

niech pokój wokół panuje,

a dobro nad złem króluje! Wesołych Świąt!

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Ci radości, aby Tobie się darzyło, z roku na rok lepiej było

Dziś Wigilia, dzień wspaniały, niech wesoły będzie cały.

Już choinka w domu świeci, piękny prezent gdzieś tam leci.

Jeszcze Święta, Nowy Rok, Sylwestrowej nocy moc.

2013 rok zawita, miłość w domu niech rozkwita.

Niech się spełnią Twe marzenia - właśnie takie ślę życzenia

Kiedy świąteczny stół się ugina, śpiewa kolędy cała rodzina, na niebie pierwsza gwiazdka już świeci niech Cię bogaty Mikołaj odwiedzi

Gdy kraj ogarnia mrok,

Wigilia jest o krok.

Wiedz, że choć jestem daleko stąd,

To życzę Ci wesołych świąt

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie,

Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie.

Powspominacie dawne czasy,

popróbujecie Świąteczne frykasy.

A potem odleci i skryje Go mrok,

lecz Ty się nie martw - wróci za rok

Świat wesolutkich, zmartwień malutkich, prezentów masę za wielką kasę, sylwestra bombowego, a Roku Nowego jeszcze lepszego!

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc

Dziś jest ten dzień! Boże Narodzenie wreszcie nadeszło. W tym dniu niezwykłym, życzę Ci dużo miłości, radości i szczęścia. Niechaj Mikołaj będzie w Twoim kominie, a prezentów dostaniesz po szyję. Pięć metrów choinki i cukierków dwie skrzynki. Bałwan przed domem to rzecz konieczna, gdyż wtedy chwila staje się bajeczna

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Ci spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Ciebie

pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

W tę szczególną grudniową noc, księżyc świeci jakoś inaczej, a biały śnieg się skrzy. Wszędzie cicho, śpią już dzieci, piękne mają sny. Aż tu nagle zza zakrętu z wysokich wzgórz Święty Mikołaj pędzi tuż tuż. Grzeczne dzieci czekają na prezentów moc, więc spiesz się Mikołaju, nie zawiedź ich serc. Niech to Boże Narodzenie będzie wesołe!

Gdy nadejdzie dzień Wigilii

i opłatek weźmiesz w ręce

chociaż jestem gdzieś w oddali

z Tobą będzie moje serce

Nie wszystkie życzenia muszą być pisane wierszem, więc w tym roku napiszę Ci coś bezpośrednio z serca, od siebie, bez rymów, jesteś niezwykle ważną osobą w moim życiu, dlatego chcę Ci życzyć wesołych świąt, Boże narodzenie otwiera nas wszystkich, korzystajmy z tego. Mam nadzieję że i przyszły rok będzie równie szczęśliwy, a nawet lepszy

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie,

Niech Cię Aniołek ode mnie uściśnie,

Pod obrusem sianko położy, prezenty pod choinką ułoży

I serdeczne życzenia ode mnie Ci złoży...

Bóg się rodzi, radość nadchodzi, pastuszkowie wciąż biegają i nowinę rozsławiają. W tym szczególnym dniu pragnę życzyć Tobie i całej Twojej rodzinie spokojnych, wesołych i błogosławionych świąt. Boże Narodzenie nie jest dniem zwyczajnym. Bądź więc wesół i szczęściem się dziel, bo to nie pora na zmartwienia

Gdy nadejdą Święta

niech nadzieja i radość

zastukają do Państwa drzwi,

a Nowy Rok przyniesie

pomyślność, szczęście

i piękny uśmiech każdego dnia

W momencie w którym piszę do Ciebie tą wiadomość, pewnie już spokojnie siedzisz przy rodzinnym stole i zajadasz w najlepsze, wiedz że jesteś dla mnie niesamowicie ważną osobą i żałuję że nie możesz być przy moim stole w te święta, chcę Ci życzyć miłych rodzinnych chwil w Boże Narodzenie, a także szczęśliwego i udanego przyszłego roku

Na Boże Narodzenie życzę Wam szczerze

Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę

Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni

Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei

By spełniło się choć jedno z twoich marzeń

Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdzie gasną spory, goją się rany, życzę wam zdrowia, życzę miłości, niech mały Jezus w sercach zagości, szczerości duszy, zapachu ciasta, przyjaźni, która jak miłość wzrasta, kochanej twarzy, co rano budzi i wokół pełno życzliwych ludzi.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Klientom, Partnerom i Sympatykom, szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

W tych wyjątkowych dniach Świąt Bożego Narodzenia, chcemy Ci życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Niech w nadchodzącym Nowym 2017 Roku szczęście i pomyślność nigdy Cię nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do realizacji nowych pomysłów.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE SMS

Dużo śniegu, smacznej rybki, lekkiej i niegroźnej chrypki, uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha w nadchodzące święta życzy …

W domach ciepło, świątecznie,

choinka wiruje światłami,

stosy prezentów piętrzą się wokół,

świat wypełniony jest życzeniami.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia.

NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

W ten wigilijny dzień zaśnieżony, kiedy w kościele biją dzwony, a pierwsza gwiazdka błyska na niebie, moje życzenia płyną do Ciebie. Hmmm... a jakie mam Ci złożyć życzenia, by warte były Twego westchnienia? Sukcesów w życiu, ciepła w miłości, dużo uśmiechu, wiele radości. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjaznych w Twym życiu zdarzeń. Niech ten wyjątkowy w roku dzień, odsunie na zawsze Twe troski w cień. I niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat.

W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Zaczarowany magią Świąt, stanę samotnie pod rozgwieżdżonym niebem i patrząc na spadające płatki śniegu, pomyślę o ludziach, których noszę w sercu, życząc im spokojnych Świąt, wszędzie tam, gdziekolwiek są…

Zielone gałązki, a na każdej świeczka, W stroiku z bibułek stoi choineczka Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami, Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.

WIERSZYKI NA ŚWIĘTA

Dużo szczęścia, eee... to banalne.

Dużo seksu, aaa... to normalne.

Dużo kasy, yyy.... nie wiem skąd.

Oj po prostu wesołych świąt!

Choinki świecącej, gwiazdy błyszczącej.

Pysznej kolacji i sylwestrowej libacji.

Gwiazdora trzeźwego, kaca ogromnego,

wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń.