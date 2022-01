Oto zdania, których wrocławianie nigdy nie mówią! (ZOBACZ)

"Uwielbiam ten wygodny dystans między stopniami w przejściu Świdnickim", "Spokojnie, to tramwaj plus - będziemy przed czasem" czy "Kraków jest dużo ładniejszy od Wrocławia!" to tylko niektóre przykłady prześmiewczych zdań, których żaden szanujący się wrocławianin nigdy nie wypowie.

Poniżej lista przykładowych zdań, które internauci wpisują na fanpejdżu "Zdania, których wrocławianie nigdy nie mówią". Czy zgadzacie się z nimi? A może macie propozycje własnych?