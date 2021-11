Oto wrocławskie budynki nagrodzone w konkursie Fasada Roku 2021. Są zjawiskowe (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Tegoroczna edycja, odbywająca się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Fundacji Twórców Architektury (FTA), to już piętnasta odsłona rywalizacji oraz trzecia z rzędu, w której odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń. Architekci, inwestorzy i wykonawcy do rywalizacji o tytuł Fasady Roku 2021 zgłosili łącznie 294 budynki z elewacją wykończoną kompletną technologią Baumit, przez którą rozumie się system ocieplenia, system tynkowy lub program produktów renowacyjnych.

Werdykt jury

Największa w historii konkursu liczba kandydatów nie przeszkodziła jednak jury w wyborze najlepszych elewacji. Pierwszy etap głosowania online wyłonił 129 obiektów, które poddano ponownej ocenie podczas obrad, które odbyły się 9 listopada 2021 r. w hotelu The Bridge we Wrocławiu. Po kilkugodzinnych rozmowach, którym przewodniczył Andrzej Poniewierka z ramienia Dolnośląskiej Izby Architektów, wybitni architekci, działacze oraz przedstawiciele mediów branżowych wyłonili wspólnie laureatów tegorocznej edycji. Na pięć przyznanych nagród głównych i pięć wyróżnień po dwa z nich wędrują w tym roku do Wrocławia.