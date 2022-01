Oto szczegóły awantury wokół darmowej pralni we Wrocławiu. Przeczytajcie

Przypomnijmy, podczas uroczystości biskup Kiciński miał poświęcić pralnię, ale do tego nie doszło. Pojawiły się informacje, że miał zostać wyproszony przez przedstawicieli firmy Henkel. Jaka jest prawda i co dalej z pralnią? Wyjaśniamy

Na łamach portalu jednej z wrocławskich stacji radiowych pojawiła się z informacja, że Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta zwróci pralki i proszek ofiarowane przez firmę Henkel.

Sprawdziliśmy. To nieprawda.

- Projekt z firmą Henkel będzie kontynuowany, a pralnia nie zostanie zamknięta - mówi Dagmara Rybicka, rzecznik prasowa Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta i odsyła do oficjalnego oświadczenia, w którym czytamy

:

W związku z wyjaśnieniami ze strony firmy Henkel wystosowanymi do ks. biskupa Jacka Kicińskiego oraz prezes firmy Henkel - Koło TPBA we Wrocławiu, zgodnie z wcześniejszym komunikatem Rzecznika Kurii Wrocławskiej, uważa sprawę nieporozumień w trakcie uroczystego otwarcia Pralni Społecznie Odpowiedzialnej we Wrocławiu za zakończoną. Nadrzędną intencją Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, podobnie jak ks. biskupa Jacka i firmy Henkel - co czytamy w ich oświadczeniu - jest dobro i skuteczna pomoc dla bezdomnych i wykluczonych społecznie. Wobec deklaracji gotowości zgodnej współpracy w przyszłości uważamy sprawę za wyjaśnioną i zamkniętą.

Pralnia zostanie w końcu poświęcona, ale kiedy dokładnie? Tego na razie nie wiadomo.