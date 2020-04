Oto przepisy na proste potrawy z kasz, ryżu oraz makaronu

Pieróg z kaszy gryczanej i ziemniaków

Prosty w wykonaniu, a niewiele osób potrafi się oprzeć temu pierogowi. Smacznego!

Składniki:

2 kg ziemniaków

20 dag kaszy gryczanej

1,5 szkl. śmietany wiejskiej

0,5 kostki masła

mięta (świeża lub suszona)

sól, pieprz

masło i bułka tarta do wysmarowania formy

mąka i mleko (na wierzch pieroga)

1. Ziemniaki gotujemy w mundurkach, obieramy i przeciskamy przez praskę. Dodajemy suchej kaszy gryczanej i odstawiamy na godzinę (w innej wersji przepisu na pieróg kaszę moczymy chwilę w wodzie z ugotowanych ziemniaków).

2. Do ziemniaków z kaszą dodajemy śmietanę i masło. Całość dokładnie mieszamy tak, by powstała gładka masa. Jeszcze tylko dodajemy miętę i przyprawy do smaku.

3. Tak przygotowaną masę przekładamy do brytfanki wysmarowanej masłem i wysypanej tartą bułką. Wierzch posypujemy mąką, którą skrapiamy mlekiem i zapiekamy 1,5 godziny w temperaturze około 180 st. C.

4. Pieróg można jeść na ciepło i po wystudzeniu, warto podać do niego jogurt, kefir lub maślankę.