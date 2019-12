Jak odkorkować zachód Wrocławia? - Koleją! - twierdzą aktywiści Akcji Miasto. W minioną środę przedstawili oni pomysł na rozwiązania tego palącego problemu: uruchomić kolej miejską na trasie Wrocław Leśnica - Wrocław Główny.

- Kolej na zachodzie miasta jest bezkonkurencyjna - zauważa Aleksander Obłąk z Akcji Miasto. - Do Dworca Głównego można dotrzeć pociągiem w 19 minut z Leśnicy, 12 z Nowego Dworu, czy 8 z Muchoboru. To czasy nieporównywalne z podróżą samochodem, bo widzimy wszyscy, w jakich korkach stoją ulice Strzegomska, Braniborska i Legnicka - dodaje.

- Miasto jedynie finansuje honorowanie Urbancard w pociągach Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych. Tymczasem wzorem Warszawy mogłoby samo organizować przewozy wewnątrz miasta. Warto zauważyć, że MPK Wrocław posiada licencję na przewozy kolejowe - podkreśla Sandra Domańska, wiceprezeska Akcji Miasto.

- Dworzec Świebodzki posiada duży potencjał w aspekcie układu komunikacyjnego. Jednak trzeba najpierw ocenić, czy i jak można go maksymalnie wykorzystać w ramach Wrocławskiego Węzła Komunikacyjnego - mówi nam Aleksander Obłąk z Akcji Miasto. - Teraz jest przygotowany dokument, który będzie taką oceną. To dobry czas i okazja, żeby się poważnie zastanowić nad przyszłą rolą Dworca Świebodzkiego. Nie chcemy w tej chwili jednak przesądzać tej kwestii.

Aktywiści AM zajęli się kryzysem komunikacyjnym we Wrocławiu na kierunku zachód miasta - centrum. - Ostatnio te trudności się spotęgowały. Budowa linii tramwajowej na Nowy Dwór i zamknięcie pl. Orląt Lwowskich spowodowały utrudnienia, które potrwają przez wiele miesięcy. Według stowarzyszenia Akcja Miasto rozwiązaniem mogłoby być uruchomienie kolei miejskiej na trasie z Leśnicy do Dworca Głównego.O tym, jak korkuje się miasto po rozpoczęciu w miniona sobotę remontu pl. Orląt Lwowskich Gazetawroclawska.pl informuje codziennie. Zdaniem przedstawicieli AM miasto powinno zaoferować mieszkańcom transportową alternatywę. Społecznicy zaproponowali podczas konferencji prasowej przed Dworcem Wrocław Główny, by jak najszybciej uruchomić pilotażową linię kolei miejskiej z Leśnicy, przez Nowy Dwór i Muchobór, na Dworzec Główny, kursującą co 20 minut.Wrocław dopłaca do połączeń kolejowych, ale wg AM za mało.Społecznicy obliczyli szacunkowy koszt uruchomienia połączeń. - Założyliśmy częstotliwość kursów co 20 minut od godziny 5 do 22. Roczny koszt wyniósłby niecałe 3,5 mln zł. Oprócz tego potrzebny byłby również tabor. Istnieje możliwość jego wypożyczenia lub leasingu w specjalizujących się w tym firmach. Takie rozwiązanie sprawi, że nie będzie to jednorazowy, duży wydatek. Wrocławskie MPK zastosowało to samopodejście w przetargu na podwykonawcę autobusowego. - mówi Jakub Nowotarski, prezes Akcji Miasto.Społecznicy uważają, że kolej powinna stanowić oś i szkielet transportu publicznego we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej. - Pilotaż na linii do Leśnicy to pierwszy krok. Jesteśmy przekonani, że sukces skłoni władze miasta do uruchomienia kolejnych połączeń np. z Psiego Pola. Obecnie problemem jest nieregularność połączeń i godzinne przerwy między nimi, które nie zachęcają do wyboru pociągu - przekonują członkowie Akcji Miasto.Skoro kolej według AM ma być tak ważnym elementem transportu publicznego, jaka rola powinna przypadać w tym sestemie Dworcowi Świe-bodzkiemu? - zapytaliśmy aktywistów.