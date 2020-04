Oto pierwszy na Dolnym Śląsku festiwal filmowy online. Zobacz szczegóły

- Gdyby nie obecna sytuacja, w maju gościlibyśmy w DCF-ie największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce - Millennium Docs Against Gravity, który w ubiegłym roku przyciągnął do naszego kina ponad 13 tysięcy widzów. W tym roku, o ile sytuacja na to pozwoli, odbędzie się we wrześniu. Powstałą lukę postanowiliśmy wypełnić propozycją festiwalu online. Emocje związane z odbiorem sztuki filmowej z zamkniętych dzisiaj sal kinowych próbujemy przenieść do internetu – mówi Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

W ramach Long Story Short Film Festival zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt polskich filmów krótkometrażowych. W programie, który ogłoszony zostanie 10 maja, znajdą się filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Zarówno nagradzane już wcześniej produkcje znanych twórców, jak i nowe dzieła, które zostaną zgłoszone do festiwalowego konkursu. Filmy konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach: fabuła, dokument i animacja. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 17 kwietnia do 5 maja włącznie.