Oto pełna lista kandydatów do Sejmu we Wrocławiu [NAZWISKA]

Z wtorku na środę minął ostateczny termin, do którego komitety wyborcze zobligowane były dostarczyć listy kandydatów do Sejmu i Senatu. We Wrocławiu zdążyło to zrobić siedem komitetów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu listy z podpisami złożył Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim dniu zrobili to jeszcze: Bezpartyjni i Samorządowcy, Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, a niemal rzutem na taśmę swoje listy z podpisami zdążyli dostarczyć: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz KW Skuteczni z Piotrem Liroyem-Marcem na czele. - Konfederaci i Skuteczni pojawili się u nas wieczorem i można powiedzieć, że zdążyli w ostatniej chwili – mówi nam Magdalena Kaszuba z Delegatury Państwowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu.

Trzeba przyznać, że siedem komitetów zgłoszonych we wrocławskim okręgu to niewiele, biorąc pod uwagę, że w całym kraju uprawnionych do zarejestrowania list z kandydatami było w sumie 88 komitetów wyborczych. Z drugiej jednak strony ugrupowania miały tylko kilkanaście dni na zebranie podpisów, co w przypadku komitetów nie mających wsparcia dużych partii, było trudnym zadaniem.