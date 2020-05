Oto nowy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Został wybrany na... wrocławskim stadionie

Doświadczenie zarządcze

– 2008-2012 – wicedyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Instytutu Historycznego UWr.

– 2012-2016 – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

– 2016-2020 – dziekan WNHiP.

– członek ministerialnych zespołów i ciał doradczych, w tym zespołu ds. stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców, zespołu ds. nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich, zespołu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

– inicjator powstania i kierownik rektorskiego zespołu przygotowującego aplikację Uniwersytetu Wrocławskiego w programie MNISW Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Zainteresowania badawcze, udział w projektach naukowychW centrum moich zainteresowań naukowych stoi funkcjonowanie społeczności podzielonych, zróżnicowanych etnicznie, wyznaniowo i religijnie. Jestem też zapalonym regionalistą, miłośnikiem dziejów Śląska i popularyzatorem wiedzy historycznej.

Uczestniczyłem w licznych projektach międzynarodowych, m.in.:

– jako koordynator polskiego zespołu programu European Science Foundation pt. Cuius regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces determining the attachment and commitment of (groups of) persons to and the cohesion within regions,

– jako członek zespołu Deutsch-Polnische Geschichte prowadzonego przez Deutsches Polen Institut w Darmstadt,

– jako członek zespołu Origins of nobility in Central and Northern Europe, prowadzonego przez Uniwersytatea 1 Decembrie 1918 w Alba Julia.

Kierowałem projektami Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

– Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XXI w.) Cz.1;

– Mechanizmy budowania spójności w społecznościach wieloetnicznych, X-XXI w;

– Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego.

Publikacje i kształcenie młodej kadry. Autor ponad 200 publikacji, w tym monografii

– Domus Bolezlai : values and social identity in dynastic traditions of medieval Poland (c. 966-1138) / Przemysław Wiszewski; Leiden : Boston : BRILL, 2010. – 592 s.

– Central Europe in the high Middle Ages : Bohemia, Hungary and Poland c.900-c.1300 / Nora Berend, Przemysław Urbańczyk and Przemysław Wiszewski. – Cambridge : Cambridge University Press, 2013;

– Neue Nachbarn in der Mitte Europas. Polen und das Reich im Mittelalter, / Norbert Kersken, Przemysław Wiszewski, – Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2019, ss. 270.