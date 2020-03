Oto nowi mieszkańcy wrocławskiego zoo (ZOBACZ)

Piszcie do nas "Listy z domów". O tym, co robicie, za czym tęsknicie, co was cieszy, co was złości... Czekamy!

- Gekony Henkela to bardzo trudny w hodowli gatunek. Wymaga utrzymywania odpowiedniej temperatury w terrarium, wysokiej wilgotności oraz odpowiedniego oświetlenia. Uwagi i szczególnej troski wymaga również samica, która ma złożyć jaja, a potem same jaja. Powtarzalność procesu rozmnażania oznacza dla nas, że odnieśliśmy sukces - zwierzęta mają dobre warunki i dobrze się czują. – mówi prezes wrocławskiego zoo, Radosław Ratajszczak.

Dlaczego hodowla w zoo jest ważna? Te endemiczne jaszczurki Madagaskaru prowadzą nadrzewny tryb życia. Nie potrafi funkcjonować w innym, niedrzewnym, środowisku, co powoduje jej wymieranie w środowisku naturalnym, bo wycinki lasów są na Madagaskarze powszechne. Szacuje się, że wylesienie sięga tam 80%. Dodatkowym zagrożeniem są odłowy na rzecz handlu do domowych hodowli. IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) nadała im status zagrożonych wyginięciem w naturze. W celu ograniczenia handlu nimi umieszczono je również w II załączniku konwencji waszyngtońskiej (CITES). Zatem hodowla w ogrodach zoologicznych to szansa na przetrwanie gatunku.

Warto wiedzieć, Uroplatus henkeli, nazywany również gekonem liśćogonowym, to bardzo ciekawa jaszczurka. Należy do jednych z większych w swojej rodzinie, bo samce osiągają nawet 29 cm długości. Zamieszkuje deszczowe lasy Madagaskaru, gdzie prowadząc głównie nocny tryb życia. Większość życia spędza na drzewach, a na ziemię schodzi właściwie tylko samica by złożyć i zamaskować jaja. Jednak nie to jest najciekawsze… Uwagę zwraca wygląd tych jaszczurek. Po pierwsze kształt ich ciała przypomina budowę krokodyla, ale z płaskim ogonem. Po drugie wyróżnia ją maskujące ubarwienie, które potrafi zmieniać, w zależności od wahań temperatury, światła czy nastroju, chociaż nie tak znacząco jak kameleon. Można zatem spotkać osobniki ciemnobrązowe, brązowe, żółte, szare a nawet lekko białe, jednak zawsze plamy na ich ciele są ciemniejsze od tła, a nawet czarne.