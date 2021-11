Oto najtańsze mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Do 200 tys. złotych! (ZDJĘCIA, CENY, LOKALIZACJE)

Mieszkanie inwestycyjne 3 studia. Cena: 158 000 zł Opis Doskonałe mieszkanie inwestycyjne, na które składają się trzy kawalerki - studia. Każda ma swój aneks kuchenny i łazienkę. Oddzielone są od siebie ścianami nośnymi, tłumiącymi hałas bardziej niż ścianki działowe , co daje poczucie większego komfortu dla najemców. Dwa mogą już być wynajęte-od zaraz 1290 + opłaty oraz 1390+opłaty Trzecie, największe z możliwym najemcą około 1500 + opłaty. Razem dochód z wynajmu 4200 - 5500 - w przypadku najmu pracowniczego. Stopa zwrotu powyżej 10% rocznie. Doskonała komunikacja . Wokół wiele terenów rekreacyjnych. Uśredniona cena jednostkowa 148 000 razy ilość ( kawalerek) przykładowo 3x 158 000 = 474 000. Jest to jedno mieszkanie, na jednej KW, podzielone na trzy fizycznie niezależne kawalerki, każda ma osobne liczniki prądu wody itd. Link do oferty: https://www.olx.pl/d/oferta/mieszkanie-inwestycyjne-3-studia-CID3-IDJjyYC.html#8a47bfb7a0

fot. olx.pl Oferty mieszkań znajdziecie na olx.pl