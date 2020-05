Oto najsłynniejsze matki z wrocławskiego zoo (ZOBACZ ZDJĘCIA)

25. Tani – kanczyl filipiński, matka malucha, który czeka na imię.

Jednak na tym nie koniec. Najnowszymi bohaterkami są Różowa i Biała, czyli samice mary patagońskiej (Dolichotis patagonum), które powiły maluchy na koniec kwietnia i początku maja. Choć to dość popularny gatunek w ogrodach zoologicznych, to rola tych hodowli rośnie z każdym rokiem.

- W środowisku naturalnym mara ma wielu wrogów, ponieważ jest dość łatwym celem. Jej jedyną formą obrony przed niebezpieczeństwem jest ucieczka. Potrafi biec z szybkością nawet 45 km na godzinę dzięki silnym nogom i odbijaniu się wszystkimi czterema kończynami na raz. Jednak głównym powodem spadku liczebności populacji o 30% w ciągu 10 lat jest działalność człowieka. Tereny, na których żyje, doskonale nadają się na dla krów i owiec, a także jako pola uprawne. Dlatego IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) podniósł status gatunku na „near threatened”, czyli bliski zagrożenia wyginięciem.- mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.

Nazwę gatunek ten zawdzięcza regionowi, w którym występuje w środowisku naturalnym – głównie łąki południowej i centralnej Argentyny, czyli Patagonii. Ten niewielki ssak, należący do gryzoni, osiąga długość ciała do 80 cm i masę do 10 kg. Na pierwszy rzut oka podobny jest do zająca - ma krótką, brunatną sierść , dłuższe od przednich tylne nogi i porusza się skokami. Jednak po dokładniejszym przyjrzeniu pojawiają się kolejne skojarzenia – z jeleniem, dzięki długim palcom, które przypominają kopyta i koniem, dzięki inochodowi, czyli jednoczesnemu poruszaniu nóg tej samej strony ciała.