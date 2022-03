Oto najdroższy apartament wystawiony na sprzedaż we Wrocławiu. Masz 6 milionów złotych? Może być twój! [ZDJĘCIA]

Ruszyła oficjalna przedsprzedaż lokali w inwestycji Bernardyńska, która jest położona w zabytkowej części Wrocławia, nazywanej w XIV wieku Nowym Miastem. Teren, na którym stał niegdyś kościół i klasztor Bernardynów, aktualnie stanowi zdesakralizowane miejsce, w dalszym ciągu posiadające tajemniczy i nastrojowy charakter.

Luksus wart 6 milionów zł

- Najdroższa przestrzeń mieszkalna w stolicy Dolnego Śląska – czyli niemal dwustumetrowy apartament - to gwarancja życia na najwyższym poziomie. Imponujący salon stanowiący stylowe centrum apartamentu dopełnia nowoczesną, lecz w klasycznym, eleganckim wydaniu estetykę przestrzeni. To przestronne wnętrze – oprócz komfortu domowników – zapewnia wolność w personalizacji pomieszczeń. Elegancka przestrzeń jest przeznaczona do codziennego odpoczynku w wysokiej jakości wnętrzu – samemu, bądź z domownikami – umożliwiająca relaks w akompaniamencie delikatnej muzyki fortepianu - zachwalają sprzedawcy apartamentu.