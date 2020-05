Oto najbardziej nietrafione inwestycje we Wrocławiu. Zobacz!

Biznesmen Zygmunt Solorz-Żak wybudował go już na początku lat 90-tych minionego wieku. - Pasował do tamtych czasów, dziś to kicz - komentują nasi Czytelnicy. Przypomnijmy, że swego czasu żywe były dyskusje o wyburzeniu tego obiektu i zastąpieniu go nową inwestycją. Umożliwił to brak wpisu Solpolu na listę zabytków. Jednak na razie te plany zostały odsunięte na dalszą przyszłość

Pawel Relikowski / Polska Press Grupa