Lokal mieszkalny nr 20 usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku wielolokalowego. W skład lokalu wchodzą: przedpokój, dwa pokoje, łazienka i kuchnia o łącznej powierzchni 36,30 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 1,80 m2. Lokal składa się z : • pokoju o pow. 15,85 m2 • pokoju o pow. 9,24 m2 • kuchni o pow. 4,71 m2 • p.pokoju o pow. 3,18 m2 • łazienki o pow. 3,32 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,80 m2 Cena orientacyjna 280 000,00 zł Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów, strzałek lub kursora. Pod ostatnim zdjęciem link bezpośrednio do wszystkich ofert.

PKP Nieruchomości