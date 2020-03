Oto kobiety, które służą w "terytorialsach" (ZOBACZCIE ZDJĘCIA)

- W obliczu stojących przed nami wyzwań największe znaczenie ma nie płeć żołnierza, a posiadane przez niego umiejętności i kompetencje. W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę już blisko 3,5 tys. kobiet. Razem z żołnierzami-mężczyznami budują one formację skupioną na misji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności – powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

- Często słyszymy o tym, ze kobiety wnoszą do zespołów tzw. „kompetencje miękkie”, podobnie jest w przypadku służby wojskowej, która do niedawna była utożsamiana jako „męski świat”. Kobiety - żołnierze są bardziej skoncentrowane na celach, dużą przy tym wagę przywiązują do relacji. Są doskonałymi analitykami, często lepiej od mężczyzn potrafią zarządzać czasem, cechuje je asertywność i empatia - informuje ppłk Marek Pietrzak z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.